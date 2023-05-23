Знаменитости 23 мая 2023, 02:18 «Гитлера убили и его убьют». Васильева высказалась о возможной судьбе Зеленского Актриса Татьяна Васильева предсказала смерть Зеленскому YouTube

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Президента Украины Владимира Зеленского ждет несчастливый финал, заявила народная артистка РФ Татьяна Васильева. По ее мнению, украинского лидера убьют. Telegram-канал «Украина.ру» опубликовал полный фрагмент из интервью Васильевой для YouTube-канала «Эмпатия Манучи», который вышел в усеченном виде из-за риска реакции видеохостинга на эти слова.

«Концу я его (президента Украины Владимира Зеленского — прим. ред.) не завидую. Его убьют. Гитлера убили и его убьют. Потому что гибнут люди каждый день по его воле», — сказала Васильева.

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Она также задалась вопросом, почему у Зеленского нет страха за то, что он творит.

Также в интервью Васильева высказала свое мнение по поводу переехавших за границу актрисы Чулпан Хаматовой и юмориста Максима Галкина*. По словам Васильевой, их нужно не пускать обратно в Россию, поскольку такие люди стране не нужны. Если сейчас юморист критикует родную страну, значит, он давно так думал, обратила внимание знаменитость. По мнению актрисы, Галкин* пользовался родной страной, а «потом ее презрел».

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.