Знаменитости 22 мая 2023, 16:27 «Здесь такие не нужны». Васильева призвала не пускать Галкина и Хаматову обратно в Россию Актриса Татьяна Васильева призвала отказать Галкину и Хаматовой в возврате в Россию РИА «Новости»

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Переехавших за границу актрису Чулпан Хаматову и юмориста Максима Галкина* нужно не пускать обратно в Россию, поскольку такие люди стране не нужны. Об этом заявила народная артистка РФ Татьяна Васильева в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

«Чулпан Хаматова сказала, насколько она ненавидит все, что здесь, и что она поубивала бы всех здесь, но только медленно, чтобы мучились. Я своим ушам не могла поверить, что это действительно говорится!» — возмутилась звезда отечественного кино.

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По словам Васильевой, такая же ситуация с Галкиным*. Актриса вспомнила, как в 2022 году на свой день рождения принимала участие в съемках программы, которую вел юморист. Муж певицы Аллы Пугачевой постоянно выбегал из студии и возвращался, рассказала артистка. Она никак не могла понять, что происходит с шоуменом, а на следующее утро он эмигрировал.

Несмотря на поступок Галкина*, Васильева призналась, что считает его великолепным телеведущим. Но о личных качествах пародиста звезда кино отозвалась нелестно.

«Я не знаю, какой он человек. Только знаю, что он сволочь! Ну, уехал и сиди там, зарабатывай, живи и радуйся. Но зачем обливать нас грязью?» — объяснила свою точку зрения актриса.

Если сейчас юморист критикует родную страну, значит, он давно так думал, обратила внимание знаменитость. Телеведущий понял все не в один день, давно носил это в себе и хотел уехать, предположила артистка.

Васильева не исключила, что муж Пугачевой просто хотел заработать в России нужную сумму. По мнению актрисы, Галкин* пользовался родной страной, а «потом ее презрел».

«Таких, как он, как Чулпан — я бы отказала им в возврате сюда. Здесь такие не нужны, здесь таких не должно быть. Не должно! Я не знаю, как будет с теми, кто захочет вернуться. Народ этого не захочет», — заключила актриса.

Ранее сайт kp.ru узнал о планах мужа Пугачевой продать квартиру в Москве. По данным СМИ, артист собрался потратить вырученные деньги на зарубежную недвижимость.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.