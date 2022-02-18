«Это жуткая печаль». Инна Чурикова высказалась о смерти Геннадия Юхтина

Народная актриса Инна Чурикова назвала печальным событием смерть Геннадия Юхтина. Актер скончался в результате осложнений от коронавирусной инфекции в возрасте 89 лет. Чурикова призналась, что он не был ее партнером по фильмам, но сообщения о его смерти ее тронули.

«Он не был моим партнером в кино. Это жуткая печаль. Не только того времени [артисты], но и этого уходят. <…> Печально очень», — заявила Инна Чурикова.

С ней согласилась актриса театра и кино Галина Стаханова. Она отметила, что уходят и великие актеры и не великие.

«Дай бог, чтобы они оставались в памяти, чтобы люди пересматривали кино и помнили их роли», — подчеркнула она.

О смерти народного артиста Геннадия Юхтина сообщили в Союзе кинематографистов России. В больницу с коронавирусной инфекцией актер попал в начале февраля. Спустя несколько дней его состояние улучшилось и он выписался. Но болезнь начала прогрессировать и в тяжелом состоянии Юхтина госпитализировали снова.