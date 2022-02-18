Умер Геннадий Юхтин

Умер народный артист РФ Геннадий Юхтин. Ему было 89 лет. Актер известен зрителям по роли в фильме «Весна на Заречной улице». О его смерти сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Геннадий Юхтин умер», — рассказал ТАСС представитель организации.

В январе Юхтин заболел ковидом, его доставили в больницу 11 февраля. Через несколько дней, почувствовав себя лучше, актер попросил выписать его. Однако позже стало известно, что Юхтину стало хуже, и его опять госпитализировали. По данным СМИ, в последние дни он находился в тяжелом состоянии.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года. Он учился во ВГИК, его однокурсницами были Надежда Румянцева, Татьяна Конюхова, Майя Булгакова, Изольда Извицкая.

В 1955 году начал работать в труппе Театра-студии киноактера. Известность ему принесли роли в фильмах «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Братья Карамазовы», «Чужая родня», «Акваланги на дне» и многих других. Кроме того, его можно было увидеть в таких сериалах, как «Петербургские тайны», «Исаев», «Счастливы вместе», «Молодежка 3».