Генетические изменения обнаружили у Александра Пушного

Генетические изменения обнаружили у телеведущего Александра Пушного в рамках программы «ДНК-шоу». Мужчина прошел специальный тест, результаты которого показали особенности его гена рецептора окситоцина, написала «Экспресс газета».

Ведущая передачи Лолита Милявская объяснила шоумену, что этот признак указывает на отсутствие сочувствия и сопереживания у человека. В частости, речь идет о равнодушии к чувствам детей.

«Как папа я тревожный, но бессмысленно тревожный. Я по форме очень активный, но по содержанию нет. Я всегда хочу залить все проблемы деньгами, вызвать 80 скорых и из них 50 платных, чтобы все приехали и все решили», — признался Пушной.

Александр отметил, что занимается финансовым обеспечением семьи. По словам артиста, его супруга не раз замечала, что муж уделяет мало внимания детям в эмоциональном плане.

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