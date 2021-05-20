Актриса «Молодежки» Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз

Российская актриса Светлана Антонова родила четвертого ребенка. 41-летняя знаменитость написала в публикации своего Instаgrаm-аккаунта, что вместе с дочерью уже выписалась из роддома, сообщил сайт «Дни.ру».

Она выставила фото, которое сделала на прогулке с новорожденной. Малышка появилась на свет 3 мая. Имя ребенка пока неизвестно. Знаменитость поблагодарила всех, кто беспокоился о ней и ее девочке. Артистка пообещала подписчикам позже раскрыть все интересные подробности.

«Дайте перевести дух», — попросила пользователей Сети Антонова.

Для Светланы Антоновой и ее супруга Александра Жигалкина это третий ребенок, рожденный у в них браке. В 2012 году у возлюбленных появилась дочь Таисия, а в 2016 году — сын Арсений. Еще у артистки есть 16-летняя наследница Мария от брака с актером Олегом Долиным.

Ранее дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, какой возраст считает идеальным для беременности. Как призналась девушка, раньше она думала, что лучше всего готовиться стать мамой в 25 лет. Сейчас Анна сама находится в этом возрасте.