Гастроли голограммы Уитни Хьюстон раскритиковали в Сети

Первые видеозаписи выступлений голограммы Уитни Хьюстон появились в соцсетях. Пользователи отреагировали на турне градом критики.

«Не хочу звучать неуважительно, но выглядит как игра Sims. Кто это разрешил?», «Движения губ не совпадают с песней, вообще не похожа на Уитни Хьюстон, даже объяснять не нужно — все не то, движения не те, никаких эмоций не передает», «Это не Уитни», — написали комментаторы.

Напомним, Уитни Хьюстон умерла в 2012 году в возрасте 48 лет. Официальной версией правоохранителей стал «несчастный случай».

25 февраля стартовало турне голограммы Хьюстон. Первый концерт прошел в Великобритании в Шефилде. Сообщается, что после европейских выступлений организаторы тура назовут даты концертов в Соединенных Штатах.

Ранее «360» писал, что Уитни Хьюстон, группу Depeche Mode, рэпера Notorius B.I.G., группы Nine Inch Nails, T.Rex и Doobie Brothers включат в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году.