Depeche Modе, Notorius B.I.G и Уитни Хьюстон включат в Зал славы рок-н-ролла

Уитни Хьюстон, группа Depeche Mode, рэпер Notorius B.I.G. и несколько других артистов включат в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году. Это стало возможным благодаря голосованию зрителей.

Именно обычные люди ежегодно выбирают несколько артистов, которых должны включить в Зал славы. В этом году в Зале также появятся группы Nine Inch Nails, T.Rex и Doobie Brothers. Музей и Зал славы рок-н-ролла находится в американском Кливленде (штат Огайо). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Торжественная церемония в честь объявленных звезд пройдет 2 мая. Обычно на мероприятии проходит концерт с участием победителей. Так что меломанам можно ждать 30-40 минутного сета от Depeche Mode, Doobie Brothers и Nine Inch Nails с их главными хитами.

Поскольку Уитни Хьюстон, Notorius B.I.G. и почти всех музыкантов из T.Rex нет в живых, то на церемонию пригласят их родственников и друзей. В таких случаях в честь умерших звезд делают трибьют-концерт.

Артисты, которых включили в Зал славы, должны предоставить организаторам памятных вещи, связанные с их карьерой. Это могут быть афиши, концертные костюмы, «золотые диски» исполнителей. Их повесят в Зале славы.

Зал и музей славы рок-н-ролла посвящен людям, которые внесли огромный вклад в мировую музыкальную индустрию. Зал в Кливленде открыли в начале 1950-х. Также есть Зал славы рок-н-ролла в Сан-Франциско.

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