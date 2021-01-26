Гарик Харламов поделился воспоминаниями о Шаляпине

Харламов рассказал, что был лично знаком с Шаляпиным, с которым вместе работал на ТНТ. Артист Comedy Club назвал Шаляпина «молодым и талантливым комиком», выразив скорбь в связи с утратой.

«Человек, который дарил смех, не смог рассмешить самого себя. Не зря говорят, что смех продлевает жизнь тем, кто смеется, и укорачивает тем, кто смешит», — написал Харламов.

Александр Шаляпин был обнаружен мертвым в своей квартире в понедельник. Тело комика нашла его жена, когда вернулась домой. Предполагаемой причиной смерти стало самоубийство. Близкие и знакомые стендап-комика рассказали, что Шаляпин на протяжении последних лет безуспешно пытался побороть алкогольную зависимость и регулярно проходил лечение.

Директор Шаляпина Мария ранее рассказала, что на фоне пандемии комик, как и многие артисты, остался без работы, все запланированные ранее концерты были отменены.