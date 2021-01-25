Депрессия алкоголика. Как предупредить состояние, погубившее Шаляпина

В Москве умер 41-летний стендап-комик Александр Шаляпин. Многие факторы указывают на то, что он совершил самоубийство, а СМИ говорят, что в последние 20 лет у Шаляпина были серьезные проблемы с алкоголем. Даже близкие люди могут не замечать проблем, которые есть у человека.

Алкоголизм и депрессия

Комика Александра Шаляпина нашли мертвым в ночь на 25 января. Зрители знали артиста по телепроекту Stand Up на ТНТ. Также Шаляпин снимался в кино и сериалах, играя второстепенные роли. Например, он появлялся в проектах «Страна ОЗ», «Глухарь», «Жуки», «Бумер. Фильм Второй» и других.

СМИ со ссылкой на слова жены Шаляпина сообщили, что он уже много лет лечился от алкоголизма (по данным сайта kp.ru — семь лет, а по информации Life Shot — 20 лет). У Шаляпина якобы периодически случались нервные срывы из-за работы, но он спокойно их преодолевал. Однако во время пандемии, когда концерты пришлось отменить, у него случился еще один срыв, и стендапер поехал в клинику в Белгород.

«Раньше, до пандемии, у Саши было по восемь концертов в месяц. Потом все отменилось. Из-за этого началась депрессия еще весной. Лечился дома. Последнее время он в клинике проходил лечение», — сказала директор Шаляпина Мария Малякина.

В прошлую пятницу артист вернулся в Москву. Тело Шаляпина ночью 25 января нашла его жена. Ни она, ни директор артиста не могли подумать, что он покончит с собой. В феврале у него были запланированы концерты. Коллеги Шаляпина сказали «360», что ему нельзя было пить, но он сорвался.

Последствия алкоголя для психики

Профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап в беседе с «360» объяснил, что алкоголь серьезно влияет на человека. Он ухудшает когнитивные функции (память и внимание), снижает трудоспособность, создает апатию и безразличие к своей деятельности. Также вероятно «безосновательное благодушие», когда человек уверен, что у него все хорошо, но в реальности дела идут совсем не так.

Алкоголь способствует депрессии и тревоге, хотя многие люди склонны выпивать, чтобы преодолевать психологический дискомфорт, но алкоголь, к сожалению, способствует тому, чтобы расстройства возникали и утяжелялись. Самое главное — алкоголь является довольно мощным катализатором суицидальности Юрий Сиволап.

Иногда суицид при алкогольной зависимости является плодом давно вынашиваемой идеи. То есть человек понимает проблему, хочет лечиться, пытается это делать, но ничего не получается. Из-за этого он начинает считать, что если он уйдет, то всем будет легче. Чувство вины и безысходность — довольно серьезные и наиболее частые мотивы самоубийства, добавил Сиволап.

Как понять, что человек на грани

Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун объяснил «360», что предвестником суицидального состояния у человека с алкоголизмом может быть типичная форма опьянения. На большинство людей алкоголь действует расслабляюще, делает их общительными и веселыми. Но на некоторых, кто склонен к депрессивным формам реагирования, он оказывает угнетающее воздействие. То есть депрессивное состояние проявляется и во время застолья. Человек может внезапно стать плаксивым, печальным, раздраженным, иногда агрессивным. Другими словами, алкоголь становится как бы индикатором глубинных психических процессов.

Алкоголь — токсикант и действует на ЦНС токсическим образом, угнетает обменные процессы, уменьшает доставку кислорода к клеткам. Люди, злоупотребляющие алкоголем, находятся в некоем депрессивном состоянии, если трезвы. И только сам алкоголь меняет это состояние к лучшему Александр Ковтун.

Признаки депрессии не меняются в зависимости от того, страдает человек алкоголизмом или нет. У такого человека замечается пониженное настроение, двигательная заторможенность и замедленность мышления. Не всякая депрессия сопровождается суицидальными мыслями или намерениями. Например, есть депрессии с умеренно тревожным компонентом, когда человек всего боится. Он отгоняет от себя и суицидальные мысли.

Существуют депрессии с ипохондрическим компонентом, когда человек акцентирован на всех симптомах. Он, чуть что, сразу идет к врачу и изматывает медиков разных специальностей жалобами. Здесь суицидальных мыслей еще нет.

Когда депрессия становится средней степени тяжести, тяжелая, она уже сопряжена с тоской. Это тоскливое состояние и приводит неизбежно к мысли, что существовать на этом свете крайне тяжело, мучительно и тоскливо. Человека ничего не радует, и он считает, что ни в чем нет смысла. Бывает, он об этом говорит. Поэтому нужно следить за высказываниями, поведением и предлагать вовремя обратиться к врачу.

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Юрий Сиволап в разговоре с «360» добавил, что игнорировать суицидальный риск при алкоголизме ни в коем случае нельзя. Он очень высок при серьезной депрессии, что часто не принимается во внимание. По словам специалиста, важно понять, с чем связано желание покончить с собой.

Это может быть связано с депрессией — это признак психического расстройства. Другой вариант — просто решение человека, который не может найти для себя другого выхода. Понять, что он к чему-то готовится, можно. Например, он начинает совершать приготовления: сообщать близким коды от своих банковских карт, другую информацию, говорит о завещании, о смерти.

Как помочь?

Суицидальное состояние у людей с алкоголизмом нередко развивается в абстинентном синдроме, обратил внимание Александр Ковтун. Как правило, их госпитализируют в стационар. Там условия, в которых человек не может реализовать свой замысел.

Какого-то рецепта нет. Если близких рядом нет, то это хуже всего для человека с такой проблемой. Лучше, когда кто-то рядом есть. Поэтому [не нужно его] оставлять одного, [нужно] наблюдать за ним, не открывать окна, если это высокие этажи, следить за тем, чтобы не закрывался в ванной, туалете надолго. Это задача близких. И приглашать профильного специалиста на дом, если человек не хочет идти сам Александр Ковтун.

Юрий Сиволап подчеркнул, что спасти близкого, которого подозревают в желании покончить с собой, можно с помощью психологической поддержки, психотерапии и лекарств, если суицидальность связана с депрессией.

Чего делать нельзя — усугублять его чувство вины. Если человека стыдить, упрекать, это только толкнет его к суициду, не помогая прийти к решению проблемы.

Это лечится?

Александр Ковтун рассказал «360», что в комплексном лечении алкогольной зависимости нередко назначаются (дипломированными специалистами) антидепрессанты. Они нужны, чтобы трезвое состояние для человека тоже стало комфортным. Особенно это актуально в первые месяцы трезвости.

При лечении врачи работают не только с психикой человека, но и назначают препараты. Таблетки облегчают его состояние почти сразу, так как они дают человеку комфортное состояние, в котором он не думает о тоске и тревоге. Потом должно пройти еще месяца три, чтобы закрепить это состояние.

По словам Ковтуна, чаще всего избавиться от зависимости удается, потому что отказ от алкоголя, нормализация обменных процессов позволяет вывести человека на уровень, когда он может быть адаптирован в обществе.