Гарик Харламов опубликовал «полную версию» вопроса Шнурова Путину

Юморист опубликовал видео с пресс-конференции, где Сергей Шнуров спрашивает у президента, как простому русскому человеку не использовать нецензурную лексику, описывая эту жизнь. В оригинальной версии музыкант не произнес ни единого запретного слова. Однако в версии Гарика Харламова в тех местах, где по смыслу могло прозвучать ненормативное слово, звучит «звук цензуры».

Сергей Шнуров участвовал в ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина как генеральный продюсера RTVi. Он смог задать президенту два вопроса. Первый касался вмешательства русских хакеров в президентские выборы в США. Этот вопрос Путин посчитал провокацией и ответил, что русские хакеры не вмешивались в дела другой страны.

Второй вопрос касался ненормативной лексики, который высмеял Гарик Харамов. Путин посоветовал Шнурова пересмотреть «Джентльмены удачи» и взять пример с героя, который заменяет словом «редиска» нецензурные слова.

Ранее экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс раскритиковала вопросы Шнурова во время пресс-конференции, она посчитала их пустой тратой времени.