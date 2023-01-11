Знаменитости 11 января 2023, 08:22 Галкина начали лишать наград от Кемеровской области Глава Кузбасса Цивилев согласовал лишение Галкина региональных наград РИА «Новости»

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о лишении региональных наград артиста Максима Галкина*. Документ опубликовали на сайте правительства Кузбасса. Его процитировало РИА «Новости».

«В связи с совершением Галкиным* Максимом Александровичем проступка, порочащего его как награжденного», — объяснили решение авторы документа.

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После вступления постановления в силу Галкин лишится ордена Почета Кузбасса и медали «За веру и добро». Эти награды артист получил в 2013 и 2004 году соответственно.

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Подписанием документа Цивилев официально одобрил недавнее предложение ветеранов. Те потребовали лишить Галкина* областных наград. По их мнению, Галкин* оскорбил Россию и предал ее интересы. Эти действия сделали артиста в глазах ветеранов недостойным отечественных наград.

* Артист Максим Галкин признан Минюстом России ф изическим лицом, выполняющим функции иноагента