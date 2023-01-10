Общество 10 января 2023, 11:25 Покинувшего Россию Максима Галкина лишат региональных наград Кузбасские ветераны добились лишения наград иноагента Максима Галкина РИА «Новости»

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение совета ветеранов о лишении Максима Галкина* кузбасских наград. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По мнению ветеранов, публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград.

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«Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали „За веру и добро“, врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», — говорится в сообщении.

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Еще одному представителю российского шоу-бизнеса возможно придется отвечать за свои слова. Речь идет о Валерии Меладзе, который во время концерта в Дубае произнес украинский лозунг.

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отправил официальный запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку высказываниям певца.

*Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов в России