10 января 2023, 11:25
Покинувшего Россию Максима Галкина лишат региональных наград
Кузбасские ветераны добились лишения наград иноагента Максима Галкина
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение совета ветеранов о лишении Максима Галкина* кузбасских наград. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По мнению ветеранов, публичная личность, оскорбившая свою страну и предавшая ее интересы, не достойна отечественных наград.
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«Губернатор поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста кузбасских наград: медали „За веру и добро“, врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году», — говорится в сообщении.
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Еще одному представителю российского шоу-бизнеса возможно придется отвечать за свои слова. Речь идет о Валерии Меладзе, который во время концерта в Дубае произнес украинский лозунг.
Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой отправил официальный запрос генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку высказываниям певца.
*Максим Галкин внесен в реестр физлиц-иноагентов в России
Максим Галкин
Валерий Меладзе
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