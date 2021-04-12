Галкин показал, как Пугачева пела для космонавтов. Видео

Телеведущий Максим Галкин в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос опубликовал видео со своей женой Аллой Пугачевой. В ролике она поет для космонавтов орбитальной станции «Салют-6».

«На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко!»

На кадрах молодая Алла Пугачева исполняет для космонавтов свою песню «Женщина, которая поет». За спиной примадонны можно заметить новогоднюю елку. Романенко и Гречко стали первыми космонавтами, которые встретили Новый год в космосе. Вероятно, Пугачева пела для них в честь этого праздника.

На видео космонавты улыбаются, слушая исполнительницу. Подписчики Галкина оказались в восторге от видео.

«Как же красиво», «какой голос», «невероятно, аж мурашки по коже!» — писали пользователи.

«Браво, Алла Борисовна! А нашим легендарным космонавтам низкий поклон!» — восхитился пением Пугачевой один из комментаторов.

Первый полет человека в космос произошел 12 апреля 1961 года. Юрий Гагарин отправился на орбиту на корабле «Восток». Весь полет занял 108 минут.