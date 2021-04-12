Неделя до космоса. Как Юрий Гагарин провел семь дней перед полетом

Ровно 60 лет назад мировые СМИ сообщили — совершен первый полет человека в космос. Этим человеком был Юрий Гагарин. Не все знают, что вместо него первым на орбиту мог полететь Герман Титов.

За неделю до старта не было известно, кто полетит в космос. Президиум ЦК КПСС во главе с Никитой Хрущевым одобрил своим постановлением под грифом «Строго секретно» предложение о запуске корабля с человеком на борту в космос. После этого группа космонавтов прибыла на секретный полигон Тюра-Там в казахстанской степи.

«Достаточно было соринке попасть в глаз первому кандидату для полета в космос, или температуре у него повыситься на полградуса, или пульсу увеличиться на пять ударов — и его надо было заменить другим, подготовленным человеком», — рассказывал Гагарин.

В дневниках генерала авиации Николая Каманина, обнародованных уже после его смерти, сделана запись: «Итак, кто же — Гагарин или Титов?»

Тренировки начались 6 апреля. Оба космонавта примерили скафандры. Каманин вспоминал, что в Гагарине чувствовались «спокойствие, уверенность и твердые знания». Также в нем отмечали лидерство, выносливость, волю к победе, соревновательный дух.

За пять дней до старта было известно по-прежнему мало. Гагарин и Титов занимались на тренажерах, отрабатывали доклады на Землю, постепенно привыкая к своим позывным: Гагарин — «Кедр», Титов — «Орел». Каманин, нарушая запрет ведения личных дневников, писал, что пуск намечен на 11–12 апреля.

Лишь 8 апреля было решено, что полетит Гагарин, а Титов будет в запасе. Официально об этом объявили 10 апреля 1961 года на заседании Государственной комиссии. Оставалось лишь подготовить к полету физически и морально.

«Завтра полет, а я ни капельки не волнуюсь», — говорил Гагарин.

В 09:07 по московскому времени 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:53, на 106-й минуте, корабль завершил полет. Из-за сбоя в системе торможения он приземлился в незапланированной области. На высоте семи километров Гагарин катапультировался, после чего капсула и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно. С появлением связи он лично доложил Хрущеву и Брежневу о выполнении полета.

Юрий Гагарин — первый человек в мире, полетевший в космос. 27 марта 1968 года он погиб в авиационной катастрофе во Владимирской области, выполняя учебный полет на самолете.