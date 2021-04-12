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    12 апреля 2021, 13:52

    Неделя до космоса. Как Юрий Гагарин провел семь дней перед полетом

    Кристина Вайсберг, Наза Салех Захи

    Ровно 60 лет назад мировые СМИ сообщили — совершен первый полет человека в космос. Этим человеком был Юрий Гагарин. Не все знают, что вместо него первым на орбиту мог полететь Герман Титов.

    Неделя до космоса. Как Юрий Гагарин провел семь дней перед полетом

    За неделю до старта не было известно, кто полетит в космос. Президиум ЦК КПСС во главе с Никитой Хрущевым одобрил своим постановлением под грифом «Строго секретно» предложение о запуске корабля с человеком на борту в космос. После этого группа космонавтов прибыла на секретный полигон Тюра-Там в казахстанской степи.

    «Достаточно было соринке попасть в глаз первому кандидату для полета в космос, или температуре у него повыситься на полградуса, или пульсу увеличиться на пять ударов — и его надо было заменить другим, подготовленным человеком», — рассказывал Гагарин.

    В дневниках генерала авиации Николая Каманина, обнародованных уже после его смерти, сделана запись: «Итак, кто же — Гагарин или Титов?»

    Тренировки начались 6 апреля. Оба космонавта примерили скафандры. Каманин вспоминал, что в Гагарине чувствовались «спокойствие, уверенность и твердые знания». Также в нем отмечали лидерство, выносливость, волю к победе, соревновательный дух.

    За пять дней до старта было известно по-прежнему мало. Гагарин и Титов занимались на тренажерах, отрабатывали доклады на Землю, постепенно привыкая к своим позывным: Гагарин — «Кедр», Титов — «Орел». Каманин, нарушая запрет ведения личных дневников, писал, что пуск намечен на 11–12 апреля.

    Лишь 8 апреля было решено, что полетит Гагарин, а Титов будет в запасе. Официально об этом объявили 10 апреля 1961 года на заседании Государственной комиссии. Оставалось лишь подготовить к полету физически и морально.

    «Завтра полет, а я ни капельки не волнуюсь», — говорил Гагарин.

    В 09:07 по московскому времени 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

    Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:53, на 106-й минуте, корабль завершил полет. Из-за сбоя в системе торможения он приземлился в незапланированной области. На высоте семи километров Гагарин катапультировался, после чего капсула и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно. С появлением связи он лично доложил Хрущеву и Брежневу о выполнении полета.

    Юрий Гагарин — первый человек в мире, полетевший в космос. 27 марта 1968 года он погиб в авиационной катастрофе во Владимирской области, выполняя учебный полет на самолете.