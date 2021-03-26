Галанин поделился воспоминаниями об умершем Липницком

Музыкант Сергей Галанин поделился воспоминания о своем друге, музыканте группы «Звуки Му» Александре Липницком, который умер накануне во время прогулки на лыжах. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он рассказал, что Липницкий был очень разносторонним человеком. Одно время они вместе играли в группе «Звуки Му». Галанин уточнил, что его друг решил попробовать себя в музыке спонтанно.

«Для него музыка была одним из проявлений взгляда на жизнь», — поделился музыкант.

Он рассказал, что они подружились на «Новогодней рок-елке» в 1986 году. Кроме них там выступали группы «Браво» и «Бригада С».

«Это был тот момент, когда мы в первый раз пожали друг другу руки», — рассказал Галанин.

В четверг, 25 марта, бывший участник знаменитой российской рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке. Опубликован фрагмент интервью с артистом, которое он дал накануне смерти.

Он поделился новостями о том, что на протяжении долгого времени работает над фильмом о группе «Машина времени».

«Я делаю уже 11 лет фильм про историю главной московской рок-группы „Машина времени“. И сейчас в последней части как раз буду рассказывать о том, как после критической позиции Макаревича по крымскому вопросу группа вернулась практически в андеграунд», — отметил Липницкий.