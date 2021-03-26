Опубликовано последнее интервью музыканта Александра Липницкого

В четверг, 25 марта, бывший участник знаменитой российской рок-группы «Звуки Му» Александр Липницкий утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке. ОТР опубликовал фрагмент интервью с артистом, которое он дал телеканалу накануне смерти.

Он поделился новостями о том, что на протяжении долгого времени работает над фильмом о группе «Машина времени».

«Я делаю уже 11 лет фильм про историю главной московской рок-группы „Машина времени“. И сейчас в последней части как раз буду рассказывать о том, как после критической позиции Макаревича по крымскому вопросу группа вернулась практически в андеграунд», — отметил Липницкий.

Музыкант подчеркнул, что не считает интернет и телевидение полноценной заменой культурного досуга. Для него являлось главным живое восприятие концерта.

Накануне стали известны подробности гибели Липницкого. Он пытался спасти собаку, которая провалилась под лед, но ушел вслед за ней. Жена артиста рассказала, что полицейские видели его тело, плывущее по реке. Потом на их глазах оно ушло под лед.