Знаменитости 15 марта 2024, 17:44 Гагарина споет на матче между сборными России и Парагвая Полина Гагарина выступит на матче Россия — Парагвай с песней из Евровидения Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press

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Певица Полина Гагарина будет выступать на матче между футбольными командами России и Парагвая. Об этом ТАСС сообщили в отделе маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Игра пройдет 25 марта на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве в 20:00. Артистка откроет мероприятие, спев хит «Миллион голосов», с которой в 2015 году она представляла Россию на Евровидении.

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Кроме того, группа NLO исполнит композицию «Танцы», MIA Boyka споет песню «Гагарин», а группа «Земляне» выступит с хитом «Трава у дома».

«Матч будет посвящен космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики, а также недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина», — уточнили в отделе маркетинговых коммуникаций РФС.

Ранее Гагарина объяснила, почему не приняла участие в новой «Фабрике звезд». Тем не менее, певица заявила, что о возрождении проекта слышала, но сейчас его просмотр стоит не в приоритете для нее.