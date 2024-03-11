11 марта 2024, 00:21
Сын Тины Канделаки Лео швырнул микрофон и ушел с «Новой фабрики звезд»
Лео Канделаки отдал голоса сопернику и ушел с «Новой фабрики звезд»
Сын директора телеканала ТНТ Тины Канделаки Лео феерично покинул проект «Новая фабрика звезд». Конкурсант отдал голоса конкуренту, бросил микрофон и удалился со сцены. Фрагмент видео опубликовали в официальном Telegram-канале проекта.
Лео Канделаки набрал достаточное количество звезд, чтобы остаться на проекте. Однако молодой исполнитель решил передать голоса другому участнику шоу, Никите Уфимцеву. Лео заявил, что сможет добиться желаемого и вне проекта.
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«Но мужик, попробуй ты, пожалуй», — заявил конкурсант, передавая звезды Уфимцеву.
Это стало неожиданностью и для зрителей, и для жюри. Лео попросил разрешения сделать то, о чем «мечтал всю жизнь», — это мечта «любого пацана». Об бросил микрофон на сцену и удалился.
В жюри «Новой фабрики звезд» вошли музыкант Сергей Шнуров и певец Сергей Жуков. На проекте звезды отечественного шоу-бизнеса подшучивали друг над другом.
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