Знаменитости 11 марта 2024, 00:21 Сын Тины Канделаки Лео швырнул микрофон и ушел с «Новой фабрики звезд» Лео Канделаки отдал голоса сопернику и ушел с «Новой фабрики звезд» РИА «Новости»

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Сын директора телеканала ТНТ Тины Канделаки Лео феерично покинул проект «Новая фабрика звезд». Конкурсант отдал голоса конкуренту, бросил микрофон и удалился со сцены. Фрагмент видео опубликовали в официальном Telegram-канале проекта.

Лео Канделаки набрал достаточное количество звезд, чтобы остаться на проекте. Однако молодой исполнитель решил передать голоса другому участнику шоу, Никите Уфимцеву. Лео заявил, что сможет добиться желаемого и вне проекта.

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«Но мужик, попробуй ты, пожалуй», — заявил конкурсант, передавая звезды Уфимцеву.

Это стало неожиданностью и для зрителей, и для жюри. Лео попросил разрешения сделать то, о чем «мечтал всю жизнь», — это мечта «любого пацана». Об бросил микрофон на сцену и удалился.

В жюри «Новой фабрики звезд» вошли музыкант Сергей Шнуров и певец Сергей Жуков. На проекте звезды отечественного шоу-бизнеса подшучивали друг над другом.