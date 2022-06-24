Футболист Мамаев во второй раз стал отцом

Футболист Павел Мамаев и его супруга Надежда Санько стали родителями. У них родился сын. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

У Мамаева это уже второй ребенок — у него есть дочь от первого брака. Супруга футболиста Санько рассказала, что их с новорожденным уже выписали из роддома. Оба чувствуют себя хорошо. Она отметила, что сын очень похож на папу.

Подписчики Санько написали, что она хорошо выглядит, и пожелали счастья. «В шикарной форме!», «Будьте счастливы всем на зависть!», «Ого, как будто и не было беременности», — появились комментарии под ее постом о пополнении.

У Санько также уже есть сын Абдуллах от предыдущего партнера.

Ранее Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, тоже стал отцом во второй раз. В своем аккаунте музыкант опубликовал фото, сделанное в роддоме. На снимке видно, как он держит младенца на руках, а рядом с ним лежит его жена Юлия Долматова.

«Красавчики, поздравляю!», «Какое прекрасное известие! Здоровья малышу!», «Вы наверняка станете хорошими родителями!» — написали пользователи в комментариях под фото.