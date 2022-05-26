Поклонники рэпера Гуфа поздравили его с пополнением в семье

Сооснователь и бывший участник группы CENTR Алексей Долматов, выступающий под псевдониимом Гуф, стал отцом во второй раз. Об этом сообщил РИА ФАН со ссылкой на соцсети артиста.

В своем аккаунте музыкант опубликовал фото, сделанное в роддоме. На снимке видно, как он держит младенца на руках, а рядом с ним лежит его жена Юлия Долматова.

Фанаты артиста тут же отреагировали на радостное событие и пожелали малышу здоровья.

«Красавчики, поздравляю!», «Какое прекрасное известие! Здоровья малышу!», «Вы наверняка станете хорошими родителями!» — написали фанаты в коментариях под фото.

Пара не стала раскрывать поклонникам пол и имя ребенка.

Напомним, что для Юлии Долматовой этот ребенок стал первым, а у Гуфа уже есть сын от блогера и телеведущей Айзы Долматовой, с которой он разошелся много лет назад. Совсем недавно бывшим супругам удалось наладить общение после долгого перерыва.