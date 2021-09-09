Футболист Кокорин объяснил ненависть к нему

Российский футболист и нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин объяснил, что ненависть к нему связана с тем, что он получает большую зарплату. Его слова привела пресс-служба футбольного клуба.

«Я думаю, что так происходит во всем мире: если у вас есть деньги, есть те, кто вас ненавидит. Вы должны понимать, что вы делаете. Если я совершаю небольшую ошибку, все выставят это как огромную проблему», — сказал нападающий.

Он также добавил, что известность неизбежно накладывает на медийных персон ограничения, которых у обычных людей, как правило, нет. Спортсмен привел пример с походом в ресторан, в который захочется зайти после неудачной игры. Но если кто-то сфотографирует футболиста или другую знаменитость, то будут проблемы.

В конце июля СМИ сообщили, что 30-летний российский нападающий Александр Кокорин не входит в дальнейшие планы итальянского футбольного клуба «Фиорентина». По предварительной информации, руководство предлагает российского игрока турецким клубам и командам, которые играют на его родине. Не исключено, что футболисту придется вернуться в Россию.