Стало известно о планах «Фиорентины» вернуть Александра Кокорина в Россию

30-летний российский нападающий Александр Кокорин не входит в дальнейшие планы итальянского футбольного клуба «Фиорентина», в котором играет на данный момент. Об этом сообщило издание Calciomercato.

Журналисты рассказали, что руководство итальянского клуба сейчас ищет другие варианты продолжения спортивной карьеры Кокорина. Оно предлагает российского игрока турецким клубам — а также командам, которые играют на его родине. Возможно, что Александру Кокорину придется вернуться в Россию.

Но совсем недавно главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно очень позитивно отзывался о российском футболисте. Он говорил, что Кокорин обладает всеми качествами основного игрока команды. Просто для достижения этой цели ему нужно работать и повышать свою результативность.

В социальных сетях недавно активно обсуждали появление Кокорина на сборах «Фиорентины». Появились кадры, где российский футболист явился на сборы в шлепанцах. Тогда как все остальные игроки выбрали спортивный вид и пришли в кроссовках. Образ Кокорина стал поводом для шуток и просто для удивления среди пользователей соцсетей.