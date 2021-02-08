Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович ответила экс-футболисту сборной России Владимиру Быстрову на слова о ее спортивной карьере и большой груди. Семенович обвинила Быстрова в хамстве.

Бывший игрок российской сборной ранее заявил, что главной проблемой спортсменок в фигурном катании является большая грудь. Быстров привел в качестве примера экс-фигуристку Семенович, которая, по его словам, «отрезала бы сиськи», если бы захотела сохранить спортивную карьеру.

Семенович обратилась к Быстрову, записав ролик, который опубликовала на своей странице в Instagram. Певица назвала высказывания Быстрова «поведением аморального мужчины».

«Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему моя грудь до сих пор вам всем не дает покоя. Я этого не понимаю!» — посетовала артистка.

Семенович добавила, что была «легендарной спортсменкой» и «мастером спорта международного класса».

«А вам, дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы вы быстрее бегали по полю и забивали больше голов», — заявила певица.

Экс-солистка «Блестящих» в ноябре рассказала, что мечтает родить ребенка в Москве.