Футболист Бекхэм рассказал о диете своей супруги Виктории

Футболист Дэвид Бекхэм рассказал, как питается его супруга Виктория. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на подкаст River Cafe Table 4.

«Я женат на человеке, который уже 25 лет ест только рыбу и овощи на пару и не соглашается отклоняться от меню», — заявил Дэвид.

Он уточнил, что Виктория очень избирательна в еде, не ест соусы и даже растительное масло. Также у нее бывают разгрузочные дни, в которые она съедает только цельнозерновой тост с соленым маслом.

Бекхэм отметил, что супруга ела его еду всего один раз — во время беременности. Обычно она так никогда не делает.

Ранее телеведущий Александр Мясников рассказал, что во времена СССР были популярны пять «суперпродуктов», о которых незаслуженно забыли в наше время.

Медик отметил, что при СССР многих детей заставляли пить рыбий жир. Этот продукт, по словам Мясникова, действительно обладает полезными свойствами. Рыжий жир способен улучшить иммунитет, память и общее состояние здоровья.