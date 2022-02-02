Доктор Мясников перечислил 5 забытых «суперпродуктов» времен СССР

Во времена СССР были популярны пять «суперпродуктов», о которых незаслуженно забыли в наше время. Об этой полезной еде напомнил врач и телеведущий Александр Мясников.

Медик отметил, что при СССР многих детей заставляли пить рыбий жир. Этот продукт, по словам Мясникова, действительно обладает полезными свойствами. Рыжий жир способен улучшить иммунитет, память и общее состояние здоровья.

Еще одним популярным продуктом был гематоген. При его употреблении повышается уровень гемоглобина в крови.

«Это же не просто шоколадка была. Здесь бычья кровь, содержащая железо вместе с сахаром. <…> Гематоген всем давали, сделали его вкусным», — сказал телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Следующим полезным продуктом он назвал морскую капусту, так как в ней содержится большое количество йода, витаминов и антиоксидантов.

Для укрепления иммунитета и улучшения работы желудочно-кишечного тракта стоит обзавестись чайным грибом. А с лишними килограммами советские женщины боролись с помощью яблочного уксуса. Мясников добавил, что этот продукт также может помочь в борьбе с перхотью.