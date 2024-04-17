Знаменитости 17 апреля 2024, 18:04 Фото изменившейся солистки группы «Мираж» шокировало пользователей Сети Фотографии постаревшей солистки группы «Мираж» Овсиенко выложили в Сеть РИА «Новости»

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Внешний вид 57-летней российской певицы с украинскими корнями Татьяны Овсиенко удивил пользователей Сети. Telegram-канал «Самые СЛИВки» опубликовал фотографии артистки, на которых ее практически невозможно узнать.

«Шокирующие фото Татьяны Овсиенко. Теперь певица выглядит так», — написали авторы публикации.

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На снимках у артистки заметно изменилось лицо — видно возрастное нарушение овала. Волосы слегка растрепанны и почти отсутствует макияж.

Под фотографиями артистки пользователи оставили около тысячи реакций в виде эмодзи, обозначающих — «В шоке».

Татьяна Овсиенко с 1988 по 1990 год выступала в составе группы «Мираж». Затем начала сольную карьеру. В 2021 году певице присвоили звание заслуженного артиста России.

Последнее время Овсиенко практически не появляется в публичном пространстве.

Ранее певица Светлана Разина заявила о желании, чтобы бывшие солистки группы «Мираж» объединились и возродили коллектив. Она призвала Наталью Гулькину и Маргариту Суханкину помириться.