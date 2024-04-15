Знаменитости 15 апреля 2024, 12:43 Разина заявила о желании воссоединить группу «Мираж» Певица Разина призвала бывших солисток «Миража» помириться ради группы Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Бывшие солистки группы «Мираж» должны объединиться и возродить коллектив. Таким мнением поделилась певица Светлана Разина в эфире передачи «Центральное телевидение» на НТВ.

«Мне бы хотелось, чтобы „Мираж“ воссоединился. Пусть объединяются эти солистки: Гулькина и Суханкина. Пусть они уже помирятся», — сказала она.

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По словам Разиной, не справедливо, что у Маргариты и Натальи нет прав на исполнение песен коллектива.

«Это против всякой логики», — отметила артистка.

Группа «Мираж» вновь стала популярной после выхода сериала «Слово пацана», саундреками к которому стали старые хиты коллектива.

При этом, Разина призналась, что сам сериал не смотрела, так как боится агрессивных фильмов.

Ранее актер Никита Кологривый заявил, что некоторые коллеги получили роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» незаслуженно. По его словам, артисты попали на съемочную площадку без кастинга.