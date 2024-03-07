Знаменитости 07 марта 2024, 13:56 Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших за год актеров Forbes: Адам Сэндлер обошел Марго Робби в рейтинге самых дорогих актеров Freepik

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Список актеров, которые существенно увеличили свои доходы в прошлом году, возглавил Адам Сэндлер с ежегодным зароботком в 73 миллиона долларов. Второй стала «Барби» Марго Робби с доходом в 59 миллионов, а замкнул тройку лидеров Том Круз с 45 миллионами. Рейтинг опубликовал Forbes.

По данным издания, большую часть прибыли Сэндлеру принесло почти десятидетние сотрудничество с Netflix. В 2023-м он приложил руку к таким вышедшим картинам как «Загадочное убийство», «И не подумай прийти на мою бат-мицву», «Родители в законе» и «Лео». Последний раз актер возглавлял рейтинг в 2002 году.

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Следующими за тройкой в списке идут Райан Гослинг и Мэтт Дэймон зарабатывают по 43 миллиона доллара каждый. Дженнифер Энистон — 42 миллиона. Леонардо ДиКаприо и Джейсон Стэйтем немного отстают от нее, заработав 41 миллион.

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