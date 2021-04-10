Forbes исключил Дурова из списка арабских миллиардеров

Журнал Forbes убрал создателя Telegram Павла Дурова из списка миллиардеров Объединенных Арабских Эмиратов. До этого он занимал первое место рейтинга.

Теперь Дуров включен в список самых состоятельных российских бизнесменов. Там он занимает девятое место, сместив на 10-е владельца «Нафта Москва» Сулеймана Керимова.

Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов.

Ранее журнал Forbes составил список из 17 российских миллиардеров, которые не связаны узами брака. Первое место также занял создатель Telegram Павел Дуров. Уточняется, что бизнесмен не афиширует свою личную жизнь и почти не дает интервью. О себе и своем мировоззрении он пишет в собственном же мессенджере. По его словам, одним из правил долголетия является жизнь в одиночестве. Однако доподлинно неизвестно, есть ли у него семья и дети.

На втором месте 56-летний владелец «Альфа-Групп» и инвестиционной компании LetterOne Holdings Михаил Фридман (15,5 миллиарда долларов). Он в разводе. У него есть двое детей от первого официального брака, а также двое наследников от гражданского.