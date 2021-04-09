Forbes назвал самых богатых миллиардеров-холостяков России

У богатых и знаменитых бизнесменов не всегда есть спутница жизни. Журнал Forbes составил список из 17 российских миллиардеров, которые не связаны узами брака. Первое место занял создатель Telegram Павел Дуров.

Ему 36 лет. Его состояние оценивается в 17,2 миллиарда долларов. Еще в середине 2000-х он основал в России одну из крупнейших соцсетей в РФ — «ВКонтакте». Позже появился Telegram. Дуров крайне не публичен. Он почти не дает интервью. О себе и своем мировоззрении он пишем в собственном же мессенджере. По его словам, одним из правил долголетия является жизнь в одиночестве. Однако доподлинно не известно, есть ли у него семья и дети или нет.

На втором месте 56-летний владелец «Альфа-Групп» и инвестиционной компании LetterOne Holdings Михаил Фридман (15,5 миллиарда долларов). Он находится в разводе. У него есть двое детей от первого официального брака, а также двое наследников от гражданского.

Третью строчку занял 54-летний Роман Абрамович (14,5 миллиарда долларов). В свое время он был губернатором Чукотки. Является основным владельцем инвестиционной компании Millhouse. Также ему принадлежит английский футбольный клуб «Челси». В последние годы пресса пристально следит за его личной жизнью. Он трижды был женат. Долгое время был в браке с дизайнером и коллекционером Дарьей Жуковой. Они расстались в 2017 году. У Абрамовича семеро детей.

На четвертом месте бывший кандидат в президенты РФ 55-летний Михаил Прохоров (11,4 миллиарда долларов). Он владелец инвестиционного фонда ОНЭКСИМ. Официально никогда не был женат, любит шутить по этому поводу.

Пятерку замыкает 55-летний Андрей Скоч. Его состояние оценивается в 8,6 миллиардов долларов. У него десять детей. В данный момент он не женат. Является совладельцем ООО «Холдинговая компания ЮЭСЭМ».