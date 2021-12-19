Fоrbеs: Абрамович купил себе самый большой и дорогой самолет

Один из богатейших людей России Роман Абрамович стал единоличным владельцем самого дорогого самолета в стране. По сведениям от источников, миллиардер приобрел себе огромный широкофюзеляжный Boeing 787-8 Dreamliner. Об этом написал Forbes.

Зачем бизнесмену понадобился пусть и частный, но все же пассажирский самолет, рассчитанный на 242 места, неизвестно. Факт в том, что если такая сделка действительно состоялась, это значит, что Абрамович теперь может наблюдать у себя в авиапарке самый дорогой самолет из всех, что можно найти в стране. Ориентировочная стоимость воздушного судна составляет 350 миллионов долларов.

Как сообщили Forbes «два источника на авиарынке», такой подарок Абрамович сделал себе в этом году. Такой же самолет Boeing 787-8 накануне, 18 декабря, прибыл из Швейцарии в Москву, согласно данным Flight Radar, на который ссылается издание. При этом авторы не уточнили, из чего они сделало вывод о принадлежности этого борта миллиардеру. Уже сегодня Dreamliner вылетел из аэропорта Внуково в Синт-Мартен, где благополучно сел.

Ранее со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) сообщалось, что состояние Абрамовича с начала года уменьшилось на 691 миллион долларов.