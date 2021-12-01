Почти все российские миллиардеры стали богаче

Богатейшие россияне с начала года увеличили свое состояние на 38 миллиардов долларов (около 2,8 триллиона рублей). Однако за прошлый месяц они потеряли порядка 27 миллиардов долларов (около двух триллионов рублей). Об этом со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) написало РИА «Новости».

Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон занял первую строчку в рейтинге среди самых богатых россиян. С начала года он разбогател больше всех. Его состояние увеличилось на шесть миллиардов долларов, до 30,8 миллиарда. Вторым по росту богатства стал совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — копилка пополнилась на 4,4 миллиарда долларов, и теперь его состояние оценивается в 21,6 миллиарда. Хотя в общем рейтинге он только на пятом месте.

Один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин занял второе место. С января он увеличил свое состояние на 21 миллион долларов, теперь у него 30 миллиардов. Ему в спину дышит основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, разбогатевший на 4,18 миллиарда долларов. У него третье место и 27,2 миллиарда долларов. А тому, в свою очередь, наступает на пятки бенефициар НЛМК Владимир Лисин — плюс 3,12 миллиарда, итого 27 миллиардов.

Шестое место в рейтинге занял Алишер Усманов (21,4 миллиарда долларов), следом идут Геннадий Тимченко (19,6 миллиарда) и Виктор Вексельберг (18,3 миллиарда).

Роман Абрамович и Андрей Мельниченко, напротив, только потеряли. С начала года их состояние уменьшилось на 691 и 787 миллионов соответственно.

Forbes ранее обнародовал свой рейтинг самых богатых людей России.