Знаменитости 17 мая 2023, 15:33 ФНС проверит рекламное агентство Ивлеевой — Shot Shot: ФНС проверит, платило ли агентство Ивлеевой налоги Соцсети

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Рекламное агентство блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой решили проверить по вопросу уплаты налогов. Федеральная служба налогов (ФНС) уже приступила к работе, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, речь идет о компании «Ивлеева продакшн». Интересно, что сама Ивлеева еще месяц назад вышла из состава руководства. По информации издания, раньше она была совладельцем агентства.

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ФНС сейчас запросила документы по всем коммерческим интеграциям. Официальный годовой доход организации составляет 122 миллиона рублей. Кроме того, проверку проведут в отношении более чем 20 различных компаний, которые так или иначе сотрудничали с блогером, уточнил Telegram-канал Mash.

По информации канала, «Ивлеева продакшн» получила письмо с требованием представить отчетность еще 12 мая. МВД попросило подготовить к проверке акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам договора и деловую переписку фирмы с 2020 по 2022 год.

Ранее главу СК РФ Александра Бастрыкина попросили провести проверку в отношении супруга певицы Нюши — Игоря Сивова. Он заявлял себя как энергопрактик и организатор ретритов.