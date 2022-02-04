Физиогномисты оценили женщину на фото с мужем Заворотнюк

Распространившийся по Сети кадр с камер видеонаблюдения с автомобилем, в котором сидел муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, вызвал массу вопросов о личности пассажирки. Журналисты сайта kp.ru обратились к специалистам, чтобы они подтвердили или опровергли, действительно ли рядом с водителем сидит заболевшая актриса.

Эксперт по безопасности Александр Власов заявил, что качество кадра не позволяет подтвердить с точностью, что на пассажирском сиденье находится Анастасия Заворотнюк. Он пояснил, что форма носа и губ изменилась, но главная проблема в том, что на снимке женщина моргает.

«Мы не видим ни зрачков, ни разреза глаз — для экспертизы это критично», — подчеркнул он.

При этом он отметил, что его смущает форма уха пассажирки. Эта часть тела очень похожа на ранние снимки актрисы. Но окончательный вердикт специалист выносить отказался.

Физиогномист Олег Воеводин заявил, что в кадр попала именно Анастасия Заворотнюк. Он пояснил, что во время глиобластомы головного мозга так же сильно изменилось лицо певицы Жанны Фриске. У актрисы диагностировали такое же заболевание, и изменение внешности прошло по похожему сценарию.

«В обоих случаях впадает нос, видимо, из-за недуга ткани костей становятся более мягкими. Лицо полнеет, появляются щеки и двойной подбородок — это признак нарушения водно-солевого обмена. Глаза становятся менее впалыми, а также в обоих случаях отгибается кончик уха», — перечислил эксперт.

Он отметил, что его вывод однозначный: на фото Анастасия Заворотнюк. Он добавил, что у ее внешности остались отличительные признаки: прежняя линия роста волос, которая была у нее до диагноза.

СМИ сообщали, что Чернышев часто ездит на машине, которая принадлежит его теще — матери известной актрисы. Поэтому не исключено, что в день, когда автомобиль попал в объектив камеры наблюдения, он подвозил свою родственницу.

Опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи обнаружили в 2019 году. Лечение она проходила в московской клинике, но помочь специалисты ей не могли и родные забрали ее домой. По словам знакомых Заворотнюк, курс химиотерапии сильно изменил ее внешность. Но официально семья актрисы это никогда не подтверждала. Родные Заворотнюк постоянно опровергали сообщения, что ее состояние здоровья сильно ухудшилось.