Financial Times назвала Илона Маска Человеком года

Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск признан Человеком года по версии газеты Financial Times. Раньше его таковым уже признал журнал Time.

Главным достижением Маска был назван его успех в производстве компанией Tesla электроавтомобилей. Согласно изданию, рынок для этой сферы пришлось создавать почти в одиночку, противостоя коррупции и некоторым инвесторам. За Tesla последовали и другие компании.

«Остальная индустрия автомобилестроения, по сути, называла Tesla и меня дураками и аферистами. Они говорили, что „электромобили не будут работать, вы не сможете достичь запаса хода и необходимых характеристик. А даже если и сможете, никто их не купит“», — заявил Маск в интервью газете.

Кроме того, газета выделила продвижение бизнесмена в сфере криптовалют, достижения в космической сфере, назвала Маска по-настоящему новатором-предпринимателем и напомнила, что он в итоге стал богатейшим человеком мира.

Журнал же Time ранее назвал его гением, шутом и провокатором, олицетворяющим дух времени, который может «завладеть космическим будущим» США.