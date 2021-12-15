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    15 декабря 2021, 15:21

    Financial Times назвала Илона Маска Человеком года

    Михаил Закурдаев

    Миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск признан Человеком года по версии газеты Financial Times. Раньше его таковым уже признал журнал Time.

    Financial Times назвала Илона Маска Человеком года

    Главным достижением Маска был назван его успех в производстве компанией Tesla электроавтомобилей. Согласно изданию, рынок для этой сферы пришлось создавать почти в одиночку, противостоя коррупции и некоторым инвесторам. За Tesla последовали и другие компании.

    «Остальная индустрия автомобилестроения, по сути, называла Tesla и меня дураками и аферистами. Они говорили, что „электромобили не будут работать, вы не сможете достичь запаса хода и необходимых характеристик. А даже если и сможете, никто их не купит“», — заявил Маск в интервью газете.

    Кроме того, газета выделила продвижение бизнесмена в сфере криптовалют, достижения в космической сфере, назвала Маска по-настоящему новатором-предпринимателем и напомнила, что он в итоге стал богатейшим человеком мира.

    Журнал же Time ранее назвал его гением, шутом и провокатором, олицетворяющим дух времени, который может «завладеть космическим будущим» США.