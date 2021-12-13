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    13 декабря 2021, 18:21

    Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time

    Дарья Мамаева

    Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск стал «человеком года» по версии американского журнала Time. Издание назвало его гением, шутом и провокатором, олицетворяющим дух времени, который может «завладеть космическим будущим» США.

    Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time

    Илон Маск стал «Человеком года» по версии американского журнала Time. Вот, как издание объясняет свой выбор:

    «Он запускает спутники на орбиту и мечтает о Марсе. По щелчку его пальца фондовые рынки взлетают или падают <…> Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую. <…> Его стартап SpaceX обогнал Boeing, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска <…> самым богатым частным лицом в истории» — написал Time.

    Издание отмечает, что Маска легко можно представить, как высокомерного суперзлодея. Но Time считает, что он гуманист. И объясняет: ракеты Маска вдохнули новую жизнь в космические мечты Америки, его спутники делают Интернет доступнее для всего мира.
    А у Tesla есть шанс нанести серьезный удар по глобальному потеплению.