Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time

Предприниматель, основатель Space X и Tesla Илон Маск стал «человеком года» по версии американского журнала Time. Издание назвало его гением, шутом и провокатором, олицетворяющим дух времени, который может «завладеть космическим будущим» США.

Илон Маск стал «Человеком года» по версии американского журнала Time. Вот, как издание объясняет свой выбор:



«Он запускает спутники на орбиту и мечтает о Марсе. По щелчку его пальца фондовые рынки взлетают или падают <…> Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую. <…> Его стартап SpaceX обогнал Boeing, чтобы завладеть космическим будущим Америки. Его автомобильная компания Tesla контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало Маска <…> самым богатым частным лицом в истории» — написал Time.

Издание отмечает, что Маска легко можно представить, как высокомерного суперзлодея. Но Time считает, что он гуманист. И объясняет: ракеты Маска вдохнули новую жизнь в космические мечты Америки, его спутники делают Интернет доступнее для всего мира.

А у Tesla есть шанс нанести серьезный удар по глобальному потеплению.