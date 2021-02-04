Филипп Киркоров вместе со своим хореографом улетел в Майами

Ролики свидетельствуют о том, что Киркоров готовится к съемкам шоу. Также подписчики заметили, что он близко дружит с Вечерским и часто проводит с ним время. Так, на странице хореографа много снимков с ужинов в компании певца.

В одной из публикаций танцор поблагодарил Филиппа за приятное времяпровождение:

«Что ни день с тобой, то праздник! Спасибо, дорогой, @fkirkorov за незабываемые эмоции!», — обратился Костя к звезде.

Ранее Киркоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал его.