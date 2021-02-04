04 февраля 2021, 18:34
Филипп Киркоров вместе со своим хореографом улетел в Майами
Российский певец Филипп Киркоров вместе со своим хореографом Костей Вечерским и диджеем Екатериной Гусевой улетел в Майами. Музыкант снял видео о своем путешествии и опубликовал его в Stories своего Instagram-аккаунта, написало ИА НСН.
Ролики свидетельствуют о том, что Киркоров готовится к съемкам шоу. Также подписчики заметили, что он близко дружит с Вечерским и часто проводит с ним время. Так, на странице хореографа много снимков с ужинов в компании певца.
В одной из публикаций танцор поблагодарил Филиппа за приятное времяпровождение:
«Что ни день с тобой, то праздник! Спасибо, дорогой, @fkirkorov за незабываемые эмоции!», — обратился Костя к звезде.
Ранее Киркоров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предал его.