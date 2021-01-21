Киркоров обвинил Зеленского в предательстве

Президент Украины Владимир Зеленский предал российского певца Филиппа Киркорова. Артист заявил, что раньше был дружен с политиком, а теперь от него отреклись и запретили въезд на украинскую территорию.

Киркоров рассказал об испортившихся отношениях с Зеленским в беседе с газетой «Московский комсомолец».

«Мой друг, с которым я делил одну сцену и телеэфиры, Владимир Зеленский теперь отрекся от меня. А мы же дружили — не разлей вода!» — заявил певец.

Он добавил, что «ничего плохого Украине не сделал» и является народным артистом страны: звание Киркорову присудили после «Евровидения» 2008 года: на конкурсе он представлял занявшую второе место Ани Лорак.

«Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову», — заметил исполнитель.

Украину, Белоруссию, Молдавию и другие страны Киркоров назвал единым культурным музыкальным пространством. Украинским поклонникам, которые уже семь лет не могут увидеть живые выступления певца, он посочувствовал.

«Мой крик — не от того, что я потерял площадку и деньги, а от того, что в Украине меня всегда ждали как своего», — заключил Филипп Киркоров.

На днях певцу запретили въезд в Литву на пять лет за позицию по присоединению Крыма.