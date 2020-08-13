Филипп Киркоров случайно стянул платье с Ольги Бузовой

Российский певец Филипп Киркоров случайно стянул платье с телеведущей Ольги Бузовой на презентации общего клипа с блогером Давидом Манукяном.

Журналисты сообщают, что на вечеринке, посвященной новому треку, присутствовало большое число звезд, среди которых была Бузова. Она надела на мероприятие открытое черное платье.

Инцидент произошел, когда возлюбленная Манукяна танцевала на столе, а Филипп поддерживал ее за талию. На видео, которое со ссылкой на закрытый телеграм-канал Yobajur опубликовал Life, видно, что рука певца опустила декольте платья еще ниже. В итоге наряд «съехал» с груди Бузовой. Когда девушка заметила это, то со смущенным видом поправила платье и продолжила танцевать, пишет сайт «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что Бузова в четвертый раз снялась для обложки популярного мужского журнала Playboy. В первый раз она попала на обложку издания в 2006 году. Снимки с последней фотосессии артистка выложила на своей странице в соцсети Insagram. Ведущая надела нижнее белье своего бренда. На фото она прикрывает бюст мужской рубашкой.