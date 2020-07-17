Бузова снялась для Playboy

В первый раз Бузова попала на обложку журнала в 2006 году. Тогда она снималась вместе бывшими участницами «Дома-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой.

Фотографии с последней фотосессии Бузова выложила на своей странице в Instagram. На артистке надето нижнее белье ее бренда, и она прикрывает грудь мужской рубашкой. Подписчики удивились внезапному появлению груди у девушки.

Ранее Рустам Солнцев, бывший участник реалити-шоу «Дом-2», прокомментировал появление телеведущей Ольги Бузовой в пьяном виде на съемках передачи. По его словам, стоит задуматься о том, что у артистки алкоголизм.

Бузова пришла на съемки передачи «Дом-2», которую она ведет более десяти лет, в нетрезвом виде. Звезда скандальной телестройки даже не смогла выговорить фамилию своего соведущего, назвав его «Черкарсовым» вместо Черкасова. Как заявила сама Бузова в Instagram-stories, она просто «расслабилась» на встрече с подругами и на момент эфира находилась «в прекрасном настроении».