Знаменитости 18 июня 2023, 23:29 Филипп Киркоров построит крупный ТРЦ под Петербургом РИА «Новости»

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Компания «Строительные решения», соучредителем которой является звезда эстрады Филипп Киркоров, получила разрешение на строительство торгово-развлекательного комплекса «Звезда» под Санкт-Петербургом. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщило издание РБК.

Будущий ТЦ «Звезда» построят в деревне Новосаратовке во Всеволожском районе. Он займет площадь 12,1 тысячи квадратных метров. Работы продлятся чуть больше года.

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О намерении вложиться в строительство торгового центра Киркоров заявил год назад — на ПМЭФ-2022. Именно на форуме он подписал соглашение с властями региона на сумму 1,7 миллиарда рублей.

Ранее стилист артиста Максим Ануфриенко рассказал, сколько стоят концертные костюмы Киркорова, в которых тот выходил на сцену на своем юбилейном шоу. По его словам, наряды обошлись примерно в миллион евро.

Костюм с бумажными самолетиками, в котором певец посетил ПМЭФ-2023, стоит примерно 1,4 миллиона рублей.