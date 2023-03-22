Знаменитости 22 марта 2023, 23:01 Фигуристка Загитова попала в ДТП в попытке вернуть эвакуированную машину Олимпийская чемпионка Загитова попала в аварию на такси после эвакуации личного автомобиля РИА «Новости»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что у нее эвакуировали автомобиль. Она потратила три часа, чтобы найти его, и, пока ехала за машиной, попала в аварию на такси. Об этом спортсменка рассказала в своем Telegram-канале.

«В какой-то момент все пошло наперекосяк, у меня забрали машину, эвакуировали и сказали ехать в низ Москвы. Когда я приехала туда, сказали, что машины нет, я поехала на верх, и все это время у меня заняло где-то три часа. По дороге я успела попасть в аварию на такси», — поделилась Загитова.

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Всю эту ситуацию она назвала «кринжем».

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Читатели аккаунта фигуристки разделились — одни желали ей удачи и отсутствия проблем на дорогах, другие же затроллили за «низ Москвы», указывая, что правильно было бы сказать юг и север. Они также не забыли напомнить, что Загитова — будущая журналистка. В 2020 году она поступила на факультет журналистики в РАНХиГС.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что фигуристку Загитову ждет прекрасная карьера телеведущей.