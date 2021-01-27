Фигуристка Волосожар рассказала о второй беременности

По данным сайта «Дни.ру», до этого она скрывала свое положение. Теперь же фигуристка написала об этом в своем Instagram.

«И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться», — написала Волосожар.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала интересные факты о себе. Например, она начинает свой день с проверки социальных сетей, и не один раз пересматривала сериал «Шерлок».

Соответствующий пост был опубликован на официальной страничке Олимпийского канала в Twitter. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании также рассказала, что любит целовать своего щенка в живот, и еще делает с мамой картины из страз.

По словам Медведевой, «это похоже на произведение искусства, но сверкает — как платье для фигурного катания».

Также фигуристка рассказала, что всего два дня назад попробовала зеленые оливки, «а сегодня съела две пачки».