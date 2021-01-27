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    27 января 2021, 13:20

    Фигуристка Волосожар рассказала о второй беременности

    Дарья Морозова

    Фигуристка Татьяна Волосожар рассказала, что ждет второй ребенка. Об этом сообщил RT.

    По данным сайта «Дни.ру», до этого она скрывала свое положение. Теперь же фигуристка написала об этом в своем Instagram.

    «И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться», — написала Волосожар.

    Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала интересные факты о себе. Например, она начинает свой день с проверки социальных сетей, и не один раз пересматривала сериал «Шерлок».

    Соответствующий пост был опубликован на официальной страничке Олимпийского канала в Twitter. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании также рассказала, что любит целовать своего щенка в живот, и еще делает с мамой картины из страз.

    По словам Медведевой, «это похоже на произведение искусства, но сверкает — как платье для фигурного катания».

    Также фигуристка рассказала, что всего два дня назад попробовала зеленые оливки, «а сегодня съела две пачки».