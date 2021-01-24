Фигуристка Медведева раскрыла пять интересных фактов о себе
Соответствующий пост был опубликован на официальной страничке Олимпийского канала в Twitter. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании также рассказала, что любит целовать своего щенка в живот, и еще делает с мамой картины из страз.
По словам Медведевой, «это похоже на произведение искусства, но сверкает — как платье для фигурного катания».
Также фигуристка рассказала, что всего два дня назад попробовала зеленые оливки, «а сегодня съела две пачки».
Фигуристка Мария Сотскова разводится со своим мужем — музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Их семья просуществовала всего несколько месяцев. О свадьбе 20-летней участницы Олимпиады-2018 и Омельчука стало известно прошлой осенью, спустя два месяца после новости о том, что Сотскова уходит из спорта.
Закончить карьеру спортсменка решила еще в конце 2019 года, однако официального уведомления в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не направила.