Фигуристка Медведева раскрыла пять интересных фактов о себе

Фигуристка Евгения Медведева начинает свой день с проверки социальных сетей, и не один раз пересматривала сериал «Шерлок». Спортсменка также рассказала и другие факты о себе.

Соответствующий пост был опубликован на официальной страничке Олимпийского канала в Twitter. Двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании также рассказала, что любит целовать своего щенка в живот, и еще делает с мамой картины из страз.

По словам Медведевой, «это похоже на произведение искусства, но сверкает — как платье для фигурного катания».

Также фигуристка рассказала, что всего два дня назад попробовала зеленые оливки, «а сегодня съела две пачки».

Фигуристка Мария Сотскова разводится со своим мужем — музыкальным продюсером Михаилом Омельчуком. Их семья просуществовала всего несколько месяцев. О свадьбе 20-летней участницы Олимпиады-2018 и Омельчука стало известно прошлой осенью, спустя два месяца после новости о том, что Сотскова уходит из спорта.

Закончить карьеру спортсменка решила еще в конце 2019 года, однако официального уведомления в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не направила.