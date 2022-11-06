Фигуристка Аделина Сотникова стала мамой | 360°

06 ноября 2022, 23:41
Фигуристка Аделина Сотникова стала мамой
Российская фигуристка Аделина Сотникова родила первенца
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова впервые стала мамой. Ее первенец появился на свет 30 октября, об этом спортсменка сообщила в соцсетях.
Малыш родился весом 3100 граммов и ростом — 50 сантиметров. Пол ребенка 26-летняя Сотникова уточнять не стала.«Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня тебе ровно неделя как ты с нами. Новая жизнь», — она в соцсетях.
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Фигуристка стала олимпийской чемпионкой в 2014 году на Играх в Сочи. Весной 2020 года она завершила спортивную карьеру по состоянию здоровья.
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Сотникова не делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Она не раскрыла имени отца ребенка. В разное время фигуристке приписывали романы с блогером Давидом Манукяном, бизнесменом Артемием Шульгиным, фигуристом Максимом Ковтуном.
Ранее на портале «Объясняем.рф» появилась информация о том, кому положено пособие по беременности и родам. На выплаты могут рассчитывать студентки и женщины, которые работают по трудовому договору.
Фигурное катание
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