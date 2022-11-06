Фигуристка Аделина Сотникова стала мамой | 360°

Знаменитости 06 ноября 2022, 23:41 Фигуристка Аделина Сотникова стала мамой Российская фигуристка Аделина Сотникова родила первенца РИА "Новости"

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова впервые стала мамой. Ее первенец появился на свет 30 октября, об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

Малыш родился весом 3100 граммов и ростом — 50 сантиметров. Пол ребенка 26-летняя Сотникова уточнять не стала.

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Фигуристка стала олимпийской чемпионкой в 2014 году на Играх в Сочи. Весной 2020 года она завершила спортивную карьеру по состоянию здоровья.

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Сотникова не делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Она не раскрыла имени отца ребенка. В разное время фигуристке приписывали романы с блогером Давидом Манукяном, бизнесменом Артемием Шульгиным, фигуристом Максимом Ковтуном.

Ранее на портале «Объясняем.рф» появилась информация о том, кому положено пособие по беременности и родам. На выплаты могут рассчитывать студентки и женщины, которые работают по трудовому договору.