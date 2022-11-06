Россиянкам объяснили, кто имеет право на пособие по беременности и родам | 360°

Общество 06 ноября 2022, 11:59 Россиянкам объяснили, кто имеет право на пособие по беременности и родам «Объясняем.рф»: служащие или учащиеся девушки имеют право на пособие по беременности freepik

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Служащие по контракту или учащиеся на очном отделении девушки имеют право на пособие по беременности и родам. Об этом сообщил официальный интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России «Объясняем.рф» в своем Telegram-канале.

«Пособие по беременности и родам выплачивается женщинам, которые: работают по трудовому договору; учатся на очном отделении или проходят военную службу по контракту; уволены из-за ликвидации компании, при этом с момента их увольнения прошло не более 12 месяцев», — говорится в сообщении.

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У трудоустроенных размер пособия рассчитывается в зависимости от заработка за последние два года, стажа и продолжительности декретного отпуска. Для студенток-очниц выплата выплат будет равняться стипендии. Уволенным беременным пособие выплачивает пенсионный фонд за весь период декретного отпуска (140 дней при родах без осложнений).

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Беременные женщины с доходом семьи меньше прожиточного минимума на человека, вставшие на учет на раннем сроке, могут обратиться за ежемесячным пособием.

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