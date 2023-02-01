01 февраля 2023, 15:03
Тарасова отреагировала на слухи о грозящей Костомарову ампутации пальцев
Тарасова не подтвердила данные о якобы грозящей Костомарову ампутации пальцев
Состояние фигуриста Романа Костомарова постепенно улучшается, заявила в беседе с «360» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она пристально следит за ее состоянием и находится на связи с врачами. Информации о якобы грозящей спортсмену ампутации пальцев у тренера нет. Ранее такие данные распространили некоторые СМИ.
«Маленькими шажочками [улучшается его состояние]», — сказала Тарасова, говоря о самочувствии фигуриста.
Реклама
Комментируя слухи об ампутации, она подчеркнула, что таких данных у нее нет.
На минувшей неделе, по данным Telegram-канал «112», Костомаров пришел в себя и смог пообщаться с родными. Отец спортсмена в комментарии «360» сообщал, что сын находится в стабильно нормальном состоянии. При этом он уточнил, что окончательно спортсмена еще не отключили от аппарата ИВЛ.
Информацию о том, что фигуристу грозит ампутация пальцев на руках, распространил StarHit. Источник издания заявил, что у Костомарова якобы началось отмирание конечностей.
Фигурное катание
Больницы
Реклама
Реклама