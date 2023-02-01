Эксклюзив 01 февраля 2023, 15:03 Тарасова отреагировала на слухи о грозящей Костомарову ампутации пальцев Тарасова не подтвердила данные о якобы грозящей Костомарову ампутации пальцев РИА «Новости»

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Состояние фигуриста Романа Костомарова постепенно улучшается, заявила в беседе с «360» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она пристально следит за ее состоянием и находится на связи с врачами. Информации о якобы грозящей спортсмену ампутации пальцев у тренера нет. Ранее такие данные распространили некоторые СМИ.

«Маленькими шажочками [улучшается его состояние]», — сказала Тарасова, говоря о самочувствии фигуриста.

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Комментируя слухи об ампутации, она подчеркнула, что таких данных у нее нет.

На минувшей неделе, по данным Telegram-канал «112», Костомаров пришел в себя и смог пообщаться с родными. Отец спортсмена в комментарии «360» сообщал, что сын находится в стабильно нормальном состоянии. При этом он уточнил, что окончательно спортсмена еще не отключили от аппарата ИВЛ.

Информацию о том, что фигуристу грозит ампутация пальцев на руках, распространил StarHit. Источник издания заявил, что у Костомарова якобы началось отмирание конечностей.