Фигурист Авербух поделился впечатлениями от работы над самым сложным проектом

Самым сложным проектом для продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха стала Универсиада в Красноярске. Такой информацией он поделился в ходе фестиваля «Таврида.Арт», который состоялся на площадке Российского общества «Знание». Об этом сообщил «ФедералПресс».

Участие в проекте фигурист назвал большой ответственностью. По его словам, в тот период для города Универсиада являлась одним из важнейших событий — город принимал у себя президента. По этой причине в работе команды не должно было быть нарушений. Авербух признался, что сильно переживал за свою работу.

«И это страшные сны, что что-то застрянет на лебедке, какой-то экран не опустится или начнет моргать. Ты же зависишь весь от техники, ты ничего не можешь сделать. Только стоишь в пультовой, нажимаешь кнопку и все: „Поехали“», — поделился впечатлениями он.

Ранее Лиза Арзамасова поделилась впечатлениями об отпуске с Ильей Авербухом. Она заявила, что осталась под большим впечатлением от отдыха.