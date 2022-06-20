Лиза Арзамасова поделилась впечатлениями об отпуске с Ильей Авербухом

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова стала супругой фигуриста Илья Авербуха. Многих смутила большая разница в возрасте пары, однако знаменитости ощущают себя комфортно в браке. Недавно они провели совместный отдых, после которого Арзамасова поделилась впечатлениями в социальных сетях. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на аккаунты актрисы.

Арзаммасова и Авербух отправились в Турцию. Артисты прекрасно провели время, из-за чего актриса с сожалением высказалась об окончании путешествия.

«Подошел к концу наш с Ильей Авербухом отдых в Бодруме. Впереди много работы и домашних забот, — написала звезда театра и кино.

Однако Арзамасова продолжает радовать подписчиков фотографиями из поездки. Недавно она опубликовала фотографию в элегантной шляпе, куртке и рваных джинсах. Девушка попросила у фолловеров совета, какой фасон головного убора подходит ей больше. Фанаты же заявили, что благодаря красивой внешности актрисе подходит абсолютно любой образ.